Сами срещу 40-тонен самолет: Христо Мусков и Велизар Митков репетират за рекорд на Гинес

Сам срещу 40-тонен самолет. Двама български тежкоатлети се изправиха - всеки поотделно - срещу Airbus на пистата на летище „Васил Левски“ в опит да го отместят. Ето и резултатът.

Четирикратен световен и четирикратен европейски шампион по силов трибой. Днес обаче Христо Мусков се изправи не пред човек, а пред самолет – и успя.

„Вече трета минута не мога да си поема въздух, едвам дишам едвам отговарям, едвам седя прав - беше много тежко, много трудно. Рейсове, тирове по 15-20 тона е имало, но такова нещо, не - това е своеобразен рекорд“, каза той пред камерата ни.

Снимка: bTV

„Самолетът в момента тежи 40 тона. Обикновено го дърпат два огромни двигателя, които генерират огромна тяга“, обясни Пламен Ковачев - втори пилот на Airbus.

Не с тягата на двигател, а със собствени сили и Велизар Митков също успя да изтегли машината, въпреки стара контузия в единия крак.

„Това е спортният дух. Кара ни да не се отказваме“, казва той.

Снимка: bTV

Това е генерална репетиция за рекордите на Гинес.

„Какво сме закусвали? По-скоро да ме питаш колко пъти съм закусвал… да кажем 3 пъти и сега отивам да обядвам, ако може по-бързо да стане“, сподели Христо.