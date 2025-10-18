Фестивал на домашните традиционни вкусотии се проведе в първомайското село Дълбок Извор.
Кулинарният празник събра над 500 участници и десетки традиционни български селски рецепти от района на Тракия.
„Съкровище в буркан“ представя традиционни селски рецепти, приготвени с натурални продукти в домашни условия.
Изложени бяха и сладко, и кисело, разядки и туршии, и баници и местен вид бабек. Имаше и стари рецепти за мариновани камби, сок от лавандула, сладко от рози и желе от нар.
Най-тежка беше работата на журито, което неуморно трябваше да дегустира.
