Софийска районна прокуратура обвини и задържа 26-годишна жена, нанесла телесна повреда на майка си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27.10.2025 г. в 12,00 часа в апартамент в ж.к. „Люлин“ в гр. София, обвиняемата И.Я. е ударила множество шамари по главата и лицето на пострадалата, бъркала с пръсти в устата й, удряла я с ръце в областта на ръцете и гръдния кош. Вследствие на ударите й е причинила лека телесна повреда, изразяваща се в множество охлузвания и кръвонасядания, съобщават от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т.5а, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да се внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK