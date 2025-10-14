Съдийската колегия на ВСС избра Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС с 9 гласа “за”.

Съдийката Вероника Имова и Боян Магдалинчев гласуваха с особено мнение.

Кадровиците преназначиха Георги Чолаков като редови съдия във ВАС. Мариника Чернева не беше на избора и по закон няма необходимост да бъде.

Избират нов и.ф. за председател на ВАС (ВИДЕО)

Миналата седмица на заседанието си кадровиците се обърнаха с въпрос към съдиите от Върховния административен съд дали някой от тях по старшинство е готов да поеме поста от Георги Чолаков. 

Неговата първа заместничка - Мариника Чернева. 

До този момент се стигна, след като лятото не успя да избере наследник на Георги Чолаков, а на 21-ви юли изтече 6-месечния срок, в който той може да остане временно на този пост. 

