Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере днес нов изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд.

Всеки момент тук ще трябва да започне заседанието на съдийската колегия с дневна точка избор на Мариника Чернева за наследник на Георги Чолаков.

Миналата седмица на заседанието си кадровиците се обърнаха с въпрос към съдиите от Върховния административен съд дали някой от тях по старшинство е готов да поеме поста от Георги Чолаков.

Неговата първа заместничка - Мариника Чернева. Да уточним за нашите читатели - тя днес не трябва да присъства.

До този момент се стига, след като лятото не успя да избере наследник на Георги Чолаков, а на 21-ви юли изтече 6-месечния срок, в който той може да остане временно на този пост.

Екипът ни ще следи развоя на събитията.

