Съдът ще заседава по делото срещу Димо Алексиев, който беше хванат зад волана в нетрезво състояние.
Актьорът вече е осъждан веднъж за идентично престъпление.
През ноември миналата година полицейски патрул спря за рутинна проверка Димо Алексиев.
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Дрегерът на място е отчел 1,49 промила. Малко по-късно и резултатите от кръвната му проба показаха наличие на алкохол в организма му.
Според източници на bTV актьорът е шофирал с 1,68 промила алкохол. Тогава Димо Алексиев беше задържан за срок до 72 часа, а автомобилът му беше иззет.
По случая е водено досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда от една до пет години затвор.
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