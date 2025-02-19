Съдът ще заседава по делото срещу Димо Алексиев, който беше хванат зад волана в нетрезво състояние.

Актьорът вече е осъждан веднъж за идентично престъпление.

През ноември миналата година полицейски патрул спря за рутинна проверка Димо Алексиев.

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Дрегерът на място е отчел 1,49 промила. Малко по-късно и резултатите от кръвната му проба показаха наличие на алкохол в организма му.

Според източници на bTV актьорът е шофирал с 1,68 промила алкохол. Тогава Димо Алексиев беше задържан за срок до 72 часа, а автомобилът му беше иззет.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда от една до пет години затвор.

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