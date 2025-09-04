Районен съд Хасково призна за виновни баща и син Шекерови, които на изборите през октомври миналата година нападнаха екипа на bTV в ромския квартал Република в Хасково.

Съдът ги освободи от наказателна отговорност и им наложи глоби.

На бившия районен наместник Огнян Шекеров съдът постанови глоба от 4 хиляди лева, а на сина му Юлии Шекеров - 3 500 лева.

Двамата бяха обвинени в хулиганство, а още при внасянето на делото в съда от прокуратурата поискаха те да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им се наложи административно наказание – глоба.

Съдът постанови двамата да платят разноските по делото и същевременно отмени наложените им парични гаранции от по 2 хиляди лева . решението на съда подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.

При произнаяснето си днес съдия Пламен Георгиев заяви, че доказателствата за извършеното престъпление от страна на баща и син Шекерови са категорични, но с оглед на това, че не са осъждани, имат добри характеристични данни и че прокуратурата е поискала да отпадне наказателната отговорност, за съда не е имало друг вариант, освен да им наложи глоби.

