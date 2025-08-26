Окръжният съд в Хасково потвърди решението Районния съд за дисциплинарното уволнение на районния наместник на кв. „Република“ Огнян Шекеров, съобщиха от съда.

Огнян Шекеров и сина му Юлий Шекеров нападнаха екип на bTV в деня на парламентарните избори – 27 октомври 2024 г.

На първа инстанция Районният съд в Хасково потвърди заповедта на кмета на общината Станислав Дечев за дисциплинарното уволнение, след като Огнян Шекеров престана да ходи на работа.

Той е поискал и обезщетение за времето, през което е останал без работа – 14.11.2024 г. до 14.05.2025 г., в размер на 6840 лева, заедно със законната лихва върху тази сума.

Решението на Окръжния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Огнян и Юлий Шекерови са обвинени в хулиганство и в непристойни действия, изразяващи се в удар по камера и в лицето на оператора Петър Картулев. Също и за обидни реплики, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Делото срещу тях се отлага два пъти вече заради неявяване на свидетели.

