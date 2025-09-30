dalivali.bg
Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)
Украинското разузнаване обяви, че е убило трима членове на руската Национална гвардия в Русия

България

Съдът оправда прокурор Константин Сулев, обвинен заради поисканото задържане на Петьо Петров-Еврото

Миналата година прокурорът беше пратен на съд за това, че на 30 май 2023 г. е привлякъл като обвиняем Петьо Петров-Еврото за принуда. Според прокуратурата колегата им не е разполагал с достатъчно доказателства

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:56 ч. 30.09.2025 г.

Софийският градски съд (СГС) оправда прокурора Константин Сулев, който е обвинен за престъпления по служба за това, че обвинил издирвания бивш следовател Петьо Петров, за да направи услуга на бившия главен прокурор Иван Гешев, съобщава Lex.

Делото приключи за 9 месеца на първа инстанция, а от привличането на Сулев като обвиняем минаха две години.

Присъдата обаче не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред Софийския апелативен съд.

Миналата година прокурорът беше пратен на съд за това, че на 30 май 2023 г. е привлякъл като обвиняем Петьо Петров-Еврото за принуда, без да има достатъчно доказателства, както и че е постановил да бъде задържан за 72 часа, като целта му била да причини вреда на Петров. Сулев беше обвинен и за това, че на следващия ден неоснователно разпоредил принудително довеждане и последвало обвинение за близкия до Петров – Кристиян Христов, като целта му в случая била да набави облага на бившия главен прокурор Иван Гешев. Непосредствено преди ареста, Христов беше обявил, че ще дава пресконференция.

Прокурор на съд: Разследват обвинителя на Петьо Петров – Еврото

Делото срещу Сулев обаче беше прекратено в градския съд, след като съдия Аделина Иванова посочи, че описаните в обвинителния акт деяния изобщо не са престъпления, а в конкретния случай Сулев е действал като орган на власт, а не като длъжностно лице и затова не може да е субект на престъплението по чл.282 от НК.

Определението ѝ след това беше потвърдено от апелативния съд, но и. ф. главният прокурор Борислав Сарафов поиска възобновяване, тъй като прокуратурата е била лишена от възможността да защити обвинителната си теза, след като съдът е прекратил делото, вместо да се произнесе с присъда.

В началото на годината Върховният касационен съд (ВКС) реши да възобнови делото.

