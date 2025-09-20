История с продължение и благополучна развръзка. С помощта на зрителите на bTV са събрани нужните 10 000 лева за операция на окото на 43-годишния бивш машинист от Горна Оряховица Даниел Радоев.

От 15 години той е с увредено зрение на лявото око след катастрофа. Наскоро обаче в клиника в София му дават надежда да възвърне зрението си.

След извършена първа операция е насрочена втора, за която след репортаж по bTV зрители дариха нужните пари.

„Нещата се случиха доста бързо, аз съм като цяло доста изненадан. Смятам, че занапред нещата ще бъдат добре. Операцията ще бъде извършена през октомври, както е планувана“, каза Даниел, който благодари на всички за помощта.

За пълното възстановяване на зрението на Даниел ще бъде извършена трансплантация на мускулни тъкани и на роговица.

През следващите дни Даниел ще премине медицински прегледи и подготовка, за които дарителската кампания също е събрала средствата.

