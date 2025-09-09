43-годишен мъж от Горна Оряховица се нуждае от нашата подкрепа, за да заживее отново пълноценен живот. Даниел Радоев събира 10 000 лева за операция на око, което е пострадало след катастрофа.

През 2010 година машинистът Даниел Радоев катастрофира и животът му се преобръща, засегнато е лявото му око, спира да работи.

„Аз съм инвалидизиран, получавам пенсия, с която си помагам да се издържам, имам приятели, близки, познати, които ми помагат. Понеже съм безработен и никъде не ме вземат на работа, приятели ме вземат от време на време да изкарам някой лев. Последно кандидатствах за пазач в една охранителна фирма, ходих на интервю, но причината да не ме вземат на работа е, че съм със зрителни проблеми“, казва ни той.

Наскоро Даниел разбира, че трансплантация на мускулни тъкани и на роговица може да спаси окото му.

„За щастие, в тази клиника, в която последно ми правиха операция, има шанс да се оправят нещата“, надява се той.

Снимка: bTV

Станислав Йорданов е приятел на Даниел. Казва, че с помощ са успели да съберат средства за първата операция, но трябват още.

Снимка: bTV

„Събрахме пари за първата операция, която струваше 6 000 лева от приятели. За втората знаем - над 10 000 лева. И се надяваме да има добри хора, с добри сърца, да помогнат на моя приятел“, каза той.

Заради липсата на пари операцията на Даниел е било отложена от август за октомври.

Ако искате да помогнете на Даниел:

Дарителска сметка:

Банка ДСК – клон Горна Оряховица

BG (сметка в лева)

IBAN BG56STSA93000029158640

BIC STSABGSF

Даниел Стефанов Радоев

