С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на полицая, починал днес, докато е бил на дежурство в района на сградата на парламента.
Предложението беше на депутата от парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов, който преди това прочете декларация от името на групата по повод инцидента, изразявайки и съболезнования.
Декларацията обаче предизвика политически спор между „ДПС-Ново начало“ и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова прекъсна дебата, давайки 30 минути почивка, за да се охладят страстите.
