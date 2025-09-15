Относно предстоящия пети вот на недоверие към кабинета „Желязков“, Държавният глава Румен Радев отговори, че не иска да коментира темата в днешния празничен ден:

„Не искам на този прекрасен български празник да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие или други злободневни теми“.

По темата за предложението администрацията на президента да остане без превоз от НСО Радев коментира:

„Изобщо не искам да коментирам тази тема, но мога да ви кажа, че всяка, дори регионална дирекция на министерство, има служебни автомобили. В президентството няма такива, то е единствената държавна институция, която няма такива. Не е проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, коли, шофьори“, каза Радев и определи предложението като противопоставяне.

Държавният глава още веднъж отбеляза, че не иска да губи днешното време със злободневни теми, но все пак продължи:

„Нито с министерства, които се оплетоха с разни лъжи, нито признанията на г-н Борисов, че магистрала „Хемус“ ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували“.

Всички успехи в новата история на България се дължат на образования и посветен на каузата на просветата, свободата и независимостта български народ. Просветеният, образован народ, е неуязвим за демагогията. Това заяви Радев, след участието си в тържественото откриване на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов“ в София, предаде БГНЕС.

"Голямото предизвикателство пред общество днес е как да гарантираме достойното бъдеще на България, което е немислимо без образование. Без образование, което да се развива както на основата на модерните технологии, така и на основата на богатите традиции в нашата образователна система. Убеден съм, че това трябва да бъде неотменима задача на всяка държавна политика", добави Радев пред медиите.

Образованието е наша обща отговорност, заяви държавният глава.

