dalivali.bg
София
сега Слънчево 29°
15 Слънчево 30°
16 Слънчево 31°
17 Слънчево 31°
18 Слънчево 30°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Резултатите от последните матури вече са публикувани

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:11 ч. 02.09.2025 г.

Резултатите от матурите по български език и литература и по профилиращ предмет от сесията август-септември са публикувани в информационната система https://infopriem.mon.bg/. Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок – до 5 септември.

За да се въведат всички резултати от тези изпити в системата се изисква повече време, защото освен теорията, включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка.

В 177 училища се проведе матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

Над 3 500 зрелостници ще положат матура по профилиращ предмет или по професия на 25 август

На 25 август над 3500 младежи се явиха на държавни зрелостни и професионални изпити.

На тази сесия се явиха не само ученици, които завършват по-късно но и такива, които не са положили изпитите при предишни сесии, както и младежи с вече издадена диплома за средно образование, които желаят да подобрят оценките си за кандидатстване във висши училища.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)

Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)
Инцидентът с Урсула фон дер Лайен: Министерски съвет потвърди за проблем с GPS сигнала

Инцидентът с Урсула фон дер Лайен: Министерски съвет потвърди за проблем с GPS сигнала
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България, разследват руска намеса

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България, разследват руска намеса
Силна магнитна буря удари Земята

Силна магнитна буря удари Земята
Ако намерят черния леопард, властите няма да го отсрелят

Ако намерят черния леопард, властите няма да го отсрелят
Тази сутрин
Снимка: Банско вече е предпочитана дестинация през цялата година. Какви са цените за уикенд?
Банско вече е предпочитана дестинация през цялата година. Какви са цените за уикенд?
Снимка: Опустошителна суша: Фермери са пред фалит във Врачанско
Опустошителна суша: Фермери са пред фалит във Врачанско
Снимка: Може ли да се стигне до доживотни отнемания на книжки за рецидивисти?
Може ли да се стигне до доживотни отнемания на книжки за рецидивисти?
Лице в лице
Снимка: Войната по пътищата: Равносметката от новите мерки
Войната по пътищата: Равносметката от новите мерки
Снимка: Казусът "Паскал"
Казусът "Паскал"
Снимка: Велислава Делчева: Успяхме да помогнем на един човвек който повече от 4 месеца не беше получавал пенсията си за ТЕЛК
Велислава Делчева: Успяхме да помогнем на един човвек който повече от 4 месеца не беше получавал пенсията си за ТЕЛК
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест