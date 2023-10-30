На 29 октомври гласувахме за местна власт – кметове и общински съветници. В трите най-големи градове – София, Пловдив и Варна, жителите избират и кметове на райони.

Близо 12 300 е общият брой на секциите в страната. 58 са регистрираните партии и 9 коалициите в ЦИК за участие на местните избори. Отделно има много местни коалиции и инициативни комитети.

Гласувахме само с хартиена бюлетина. Предаването и обработването на протоколите от Секционните избирателни комисии (СИК) върви с различни темпове в различните области. Най-бавно това се случва в София.

Резултатите от ЦИК по областни градове (без Софийска област):

София

Васил Терзиев, ПП-ДБ, „Спаси София“ – 31,28%

Ваня Григорова, МК „БСП за България“ – 22,42%

Антон Хекимян, ГЕРБ-СДС – 17,36%

При обработени 18,68% протоколи от СИК.

Пловдив

Костадин Димитров, ГЕРБ – 33,60%

Ивайло Старибратов, ПП-ДБ – 15,84%

Славчо Атанасов, МК „Коалиция съединени за Пловдив“ – 12,98%

При обработени 45,77% протоколи от СИК.

Варна

Иван Портних, ГЕРБ – 26,10%

Благомир Коцев, ПП-ДБ – 21,80%

Коста Стоянов – 18,79%

При обработени 57,45% протоколи от СИК.

Бургас

Димитър Николов, ГЕРБ – 60,42%

Конастантин Бачийски, „Средна европейска класа“ – 9,23%

Димитър Найденов, независим кандидат – 7,95%

При обработени 72,81% протоколи от СИК.

Стара Загора

Живко Тодоров, ГЕРБ – 53,26%

Искра Михайлова, „Възраждане“ – 13,55%

Мария Динева, Земеделски народен съюз – 12,32%

При обработени 29,98% протоколи от СИК.

Благоевград

Илко Стоянов, инициативен комитет – 27,68%

Методи Байкушев, ПП-ДБ – 21,76%

Николай Шушков, инициативен комитет – 15,39%

При обработени 43,65% протоколи от СИК.

Пазарджик

Тодор Попов, МК „Новото време“ – 38,50%

Петър Куленски, ПП-ДБ – 17,19%

Благо Солов, „Заедно за силна община“ – 11,92%

При обработени 65,30% протоколи от СИК.

Плевен

Валентин Христов, ГЕРБ – 20,01%

Георг Спартански, инициативен комитет – 18,53%

Чавдар Попов, инициативен комитет – 16,54%

При обработени 78,42% протоколи от СИК.

Хасково

Станислав Дечев, ГЕРБ – 46,96%

Николай Ставрев, независим кандидат – 20,65%

Георги Иванов, „Български гласъ“ – 19,46%

При обработени 82,18% протоколи от СИК.

Велико Търново

Даниел Попов, ГЕРБ – 41,83%

Йордан Терзийски, ПП-ДБ – 21,94%

Стилян Найденов, „Възраждане“- 12,52%

При обработени 41,05% протоколи от СИК.

Русе

Пенчо Милков, МК „БСП за България“ – 35,85%

Иван Иванов, ГЕРБ – 15,47%

Рена Стефанова, ПП-ДБ – 11,13%

При обработени 64,58% протоколи от СИК.

Сливен

Стефан Радев, ГЕРБ – 32,99%

Пламен Стоянов, „Пряка демокрация“ – 21,60%

Минчо Афузов, инициативен комитет – 17,67%

При обработени 58,24% протоколи от СИК.

Враца

Калин Каменов, ГЕРБ – 67,23%

Красимир Богданов, МК „ВМРО- БНД“ – 7,37%

Иван Иванов, „БСП за България“ – 6,54%

При обработени 56,06% протоколи от СИК.

Шумен

Христо Христов, „БСП за България“ – 26,76%

Георги Колев, ГЕРБ – 21,23%

Венцислав Венков, „Левицата“ – 9,75%

При обработени 88,46% протоколи от СИК.

Добрич

Йордан Йорданов, МК ДБГ – 27,02%

Красимир Николов, ГЕРБ – 21,89%

Георги Джендов, „Възраждане“ – 14,27%

При обработени 82,95% протоколи от СИК.

Кърджали

Ерол Мюмюн, ДПС – 52,99%

Никола Чанев, ГЕРБ – 17,16%

Даниела Петрова, „Възраждане“ – 13,42%

При обработени 35,75% протоколи от СИК.

Монтана

Златко Живков, МК СДС-ГЕРБ,БНД, ВМРО-БНД и ЗНС – 59,33%

Петър Петров, „Възраждане“ – 17,06%

Теменужка Цветкова, ПП-ДБ – 7,25%

При обработени 43,54% протоколи от СИК.

Ловеч

Валентина Недялкова ГЕРБ-СДС – 30,10%

Станимир Петков, „Има такъв народ“, „Български възход“ – 19,26%

Искрен Арабаджиев, ПП-ДБ – 14,33%

При обработени 100 % протоколи от СИК.

Перник

Станислав Владимиров, движение „Просперитет за Перник“ – 81,60%

Станислав Стойнев, Български съюз за директна демокрация – 6,08%

Радослав Червенков, „Възраждане“ – 3,21%

При обработени 48,56 % протоколи от СИК.

Кюстендил

Петър Паунов – МК ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ЗНС, ДБГ, „Гергьовден“ и др. – 29,70%

Огнян Атанасов, „Зелените“ – 25,81%

Мира-Йоанна Атанасова, „Възраждане“ – 13,23%

При обработени 48,39 % протоколи от СИК.

Ямбол

Валентин Ревански, „Пряка демокрация“ – 79,15%

Георги Славов, „Българска нова демокрация“ – 6,11%

Недялка Петкова, „БСП за България“ – 5,91%

При обработени 100% протоколи от СИК.

Разград

Мирослав Грънчаров, ПП-ДБ – 23,97%

Добри Добрев, независим кандидат – 19,65%

Галина Георгиева-Малинова, ГЕРБ – 17,94%

При обработени 84,57% протоколи от СИК.

Габрово

Таня Христова, ГЕРБ – 47,17%

Даниел Петров, „Възраждане“ – 11,44%

Ралица Манолова, ПП-ДБ – 11,03%

При обработени 100% протоколи от СИК.

Търговище

Дарин Димитров, ГЕРБ – 68,45%

Радослав Бойчев, независим кандидат – 13,27%

Стефан Асенов, ПП-ДБ – 7,86%

При обработени 77,86% протоколи от СИК.

Силистра

Александър Сабанов, независим кандидат – 46,68%

Ивелин Иванов, ГЕРБ – 35,55%

Петко Добрев, „Възраждане“ – 6,41%

При обработени 99,09% протоколи от СИК.

Смолян

Николай Мелемов, ГЕРБ – 26,27%

Стефан Сабрутев, движение „Нашият град“ – 20,51%

Михал Камбарев, ПП-ДБ – 17,56%

При обработени 97,04% протоколи от СИК.

Видин

Цветан Ценков, СДС-НДСВ-„Новото време“ – 37,29%

Александър Матеев, ГЕРБ – 19,59%

Любен Иванов, ПП-ДБ – 11,95%

При обработени 84,49% протоколи от СИК.