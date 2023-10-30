На 29 октомври гласувахме за местна власт – кметове и общински съветници. В трите най-големи градове – София, Пловдив и Варна, жителите избират и кметове на райони.
Близо 12 300 е общият брой на секциите в страната. 58 са регистрираните партии и 9 коалициите в ЦИК за участие на местните избори. Отделно има много местни коалиции и инициативни комитети.
Гласувахме само с хартиена бюлетина. Предаването и обработването на протоколите от Секционните избирателни комисии (СИК) върви с различни темпове в различните области. Най-бавно това се случва в София.
Резултатите от ЦИК по областни градове (без Софийска област):
София
- Васил Терзиев, ПП-ДБ, „Спаси София“ – 31,28%
- Ваня Григорова, МК „БСП за България“ – 22,42%
- Антон Хекимян, ГЕРБ-СДС – 17,36%
При обработени 18,68% протоколи от СИК.
Пловдив
- Костадин Димитров, ГЕРБ – 33,60%
- Ивайло Старибратов, ПП-ДБ – 15,84%
- Славчо Атанасов, МК „Коалиция съединени за Пловдив“ – 12,98%
При обработени 45,77% протоколи от СИК.
Варна
- Иван Портних, ГЕРБ – 26,10%
- Благомир Коцев, ПП-ДБ – 21,80%
- Коста Стоянов – 18,79%
При обработени 57,45% протоколи от СИК.
Бургас
- Димитър Николов, ГЕРБ – 60,42%
- Конастантин Бачийски, „Средна европейска класа“ – 9,23%
- Димитър Найденов, независим кандидат – 7,95%
При обработени 72,81% протоколи от СИК.
Стара Загора
- Живко Тодоров, ГЕРБ – 53,26%
- Искра Михайлова, „Възраждане“ – 13,55%
- Мария Динева, Земеделски народен съюз – 12,32%
При обработени 29,98% протоколи от СИК.
Благоевград
- Илко Стоянов, инициативен комитет – 27,68%
- Методи Байкушев, ПП-ДБ – 21,76%
- Николай Шушков, инициативен комитет – 15,39%
При обработени 43,65% протоколи от СИК.
Пазарджик
- Тодор Попов, МК „Новото време“ – 38,50%
- Петър Куленски, ПП-ДБ – 17,19%
- Благо Солов, „Заедно за силна община“ – 11,92%
При обработени 65,30% протоколи от СИК.
Плевен
- Валентин Христов, ГЕРБ – 20,01%
- Георг Спартански, инициативен комитет – 18,53%
- Чавдар Попов, инициативен комитет – 16,54%
При обработени 78,42% протоколи от СИК.
Хасково
- Станислав Дечев, ГЕРБ – 46,96%
- Николай Ставрев, независим кандидат – 20,65%
- Георги Иванов, „Български гласъ“ – 19,46%
При обработени 82,18% протоколи от СИК.
Велико Търново
- Даниел Попов, ГЕРБ – 41,83%
- Йордан Терзийски, ПП-ДБ – 21,94%
- Стилян Найденов, „Възраждане“- 12,52%
При обработени 41,05% протоколи от СИК.
Русе
- Пенчо Милков, МК „БСП за България“ – 35,85%
- Иван Иванов, ГЕРБ – 15,47%
- Рена Стефанова, ПП-ДБ – 11,13%
При обработени 64,58% протоколи от СИК.
Сливен
- Стефан Радев, ГЕРБ – 32,99%
- Пламен Стоянов, „Пряка демокрация“ – 21,60%
- Минчо Афузов, инициативен комитет – 17,67%
При обработени 58,24% протоколи от СИК.
Враца
- Калин Каменов, ГЕРБ – 67,23%
- Красимир Богданов, МК „ВМРО- БНД“ – 7,37%
- Иван Иванов, „БСП за България“ – 6,54%
При обработени 56,06% протоколи от СИК.
Шумен
- Христо Христов, „БСП за България“ – 26,76%
- Георги Колев, ГЕРБ – 21,23%
- Венцислав Венков, „Левицата“ – 9,75%
При обработени 88,46% протоколи от СИК.
Добрич
- Йордан Йорданов, МК ДБГ – 27,02%
- Красимир Николов, ГЕРБ – 21,89%
- Георги Джендов, „Възраждане“ – 14,27%
При обработени 82,95% протоколи от СИК.
Кърджали
- Ерол Мюмюн, ДПС – 52,99%
- Никола Чанев, ГЕРБ – 17,16%
- Даниела Петрова, „Възраждане“ – 13,42%
При обработени 35,75% протоколи от СИК.
Монтана
- Златко Живков, МК СДС-ГЕРБ,БНД, ВМРО-БНД и ЗНС – 59,33%
- Петър Петров, „Възраждане“ – 17,06%
- Теменужка Цветкова, ПП-ДБ – 7,25%
При обработени 43,54% протоколи от СИК.
Ловеч
- Валентина Недялкова ГЕРБ-СДС – 30,10%
- Станимир Петков, „Има такъв народ“, „Български възход“ – 19,26%
- Искрен Арабаджиев, ПП-ДБ – 14,33%
При обработени 100 % протоколи от СИК.
Перник
- Станислав Владимиров, движение „Просперитет за Перник“ – 81,60%
- Станислав Стойнев, Български съюз за директна демокрация – 6,08%
- Радослав Червенков, „Възраждане“ – 3,21%
При обработени 48,56 % протоколи от СИК.
Кюстендил
- Петър Паунов – МК ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ЗНС, ДБГ, „Гергьовден“ и др. – 29,70%
- Огнян Атанасов, „Зелените“ – 25,81%
- Мира-Йоанна Атанасова, „Възраждане“ – 13,23%
При обработени 48,39 % протоколи от СИК.
Ямбол
- Валентин Ревански, „Пряка демокрация“ – 79,15%
- Георги Славов, „Българска нова демокрация“ – 6,11%
- Недялка Петкова, „БСП за България“ – 5,91%
При обработени 100% протоколи от СИК.
Разград
- Мирослав Грънчаров, ПП-ДБ – 23,97%
- Добри Добрев, независим кандидат – 19,65%
- Галина Георгиева-Малинова, ГЕРБ – 17,94%
При обработени 84,57% протоколи от СИК.
Габрово
- Таня Христова, ГЕРБ – 47,17%
- Даниел Петров, „Възраждане“ – 11,44%
- Ралица Манолова, ПП-ДБ – 11,03%
При обработени 100% протоколи от СИК.
Търговище
- Дарин Димитров, ГЕРБ – 68,45%
- Радослав Бойчев, независим кандидат – 13,27%
- Стефан Асенов, ПП-ДБ – 7,86%
При обработени 77,86% протоколи от СИК.
Силистра
- Александър Сабанов, независим кандидат – 46,68%
- Ивелин Иванов, ГЕРБ – 35,55%
- Петко Добрев, „Възраждане“ – 6,41%
При обработени 99,09% протоколи от СИК.
Смолян
- Николай Мелемов, ГЕРБ – 26,27%
- Стефан Сабрутев, движение „Нашият град“ – 20,51%
- Михал Камбарев, ПП-ДБ – 17,56%
При обработени 97,04% протоколи от СИК.
Видин
- Цветан Ценков, СДС-НДСВ-„Новото време“ – 37,29%
- Александър Матеев, ГЕРБ – 19,59%
- Любен Иванов, ПП-ДБ – 11,95%
При обработени 84,49% протоколи от СИК.