Временни промени в организацията на движението по двете основни магистрали – "Хемус" и "Тракия". Причината - започналите ремонти, които затрудняват трафика.

На изхода на столицата на автомагистрала "Хемус" движението вече е натоварено, като колоната от коли и автомобили започва още от "Ботевградско шосе". В хода на деня се очаква трафикът да се засили още.

Временната организация на движението по автомагистрала "Хемус" ще започне след един час. От 13 часа днес до 13 часа в събота ще имат две ленти в посока Варна.

Трафикът към София ще преминава през пътен възел Яна по път I през Горни и Долни Богров.

От 13 часа в събoта до 12 часа в неделя ще имат две ленти за движение в посока София.

Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I от София през Долни и Горни Богров до пътен възел Яна.

А по магистрала "Тракия" от 16 часа до 21 часа днес се забранява преминаването на камиони в посока Стара Загора в отсечката от София до пътен възел "Оризово".

В неделя пък от 14 до 19 часа ще се ограничат камионите в посока София в участъка от Стара Загора до столицата.

В зависимост откъде тръгват тежкотоварните автомобили - от АПИ са осигурили обходни маршрути.

