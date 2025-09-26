Временни промени в организацията на движението по двете основни магистрали – "Хемус" и "Тракия". Причината - започналите ремонти, които затрудняват трафика.
На изхода на столицата на автомагистрала "Хемус" движението вече е натоварено, като колоната от коли и автомобили започва още от "Ботевградско шосе". В хода на деня се очаква трафикът да се засили още.
Временната организация на движението по автомагистрала "Хемус" ще започне след един час. От 13 часа днес до 13 часа в събота ще имат две ленти в посока Варна.
Трафикът към София ще преминава през пътен възел Яна по път I през Горни и Долни Богров.
От 13 часа в събoта до 12 часа в неделя ще имат две ленти за движение в посока София.
Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I от София през Долни и Горни Богров до пътен възел Яна.
А по магистрала "Тракия" от 16 часа до 21 часа днес се забранява преминаването на камиони в посока Стара Загора в отсечката от София до пътен възел "Оризово".
В неделя пък от 14 до 19 часа ще се ограничат камионите в посока София в участъка от Стара Загора до столицата.
В зависимост откъде тръгват тежкотоварните автомобили - от АПИ са осигурили обходни маршрути.
