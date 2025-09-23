dalivali.bg
850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“

Полицаи под прикритие дебнат за нарушители на пътя

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:03 ч. 23.09.2025 г.

Шофьор, управляващ автомобила си с 211 км/ч, е засечен на АМ "Тракия" около Сливен в почивните дни. Продължава засиления контрол по пътищата, в това число и с полицаи под прикритие в необозначени автомобили.

„За това нарушение ще получи глоба от 850 лв., по новите правила за движение по пътищата – свидетелството му за правоуправление ще бъде отнето за 2 месеца, а автомобилът ще бъде спрян от движение за един месец“, обясни ком. Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен.

По думите му на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, в рамките на 2 часа са били установени над 15 водачи, които са превишили с 50 км/ч. На тях книжките също ще бъдат отнети.

Полицията изкарва всички екипи на пътя за дългия уикенд, трафикът по АМ „Тракия“ е интензивен

Комисар Кикьов посочи, че всички нарушения се изпращат към Единния център за обработка на данни, от там нарушенията за отнемане на книжка се изпращат към областните дирекции и се съставя акт, след като се установи кой е управлявал автомобила.

Той допълни, че контролът с небрандирани автомобили продължава. Така основно се хващат водачи с рисково поведение на пътя. Новите правила за движение по пътищата са в сила от 7 септември.

Пак антирекорди: Двама шофьори на една и съща отсечка със средна скорост 197 и 186 км/ч

