България

Рекорден брой отличници: Над 140 абитуриенти получиха почетните отличия „Национална диплома“

Част от наградите бяха връчени от премиера Росен Желязков и образователния министър Красимир Вълчев

Александра Ничева

Публикувано в  13:04 ч. 12.09.2025 г.

Рекорден брой зрелостници бяха наградени за високите си постижения – над 140 абитуриенти получиха почетните отличия „Национална диплома“.

Те са завършили средното си образование с пълна шестица и са участвали в различни олимпиади и състезания в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Част от наградите бяха връчени от премиера Росен Желязков и образователния министър Красимир Вълчев.

„Ще изрежа в телевизията 20 сек от момичето като се върна“, каза отличничката Божана.

