Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.
Това съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.
От тази вечер се въвежда режим на водата в града.
Мярката се налага заради намалелия дебит на водоснабдителна група "Черни Осъм".
Водата ще се спира от 23.00 ч. до 6.00 ч. сутрин.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK