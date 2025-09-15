Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

Това съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

От тази вечер се въвежда режим на водата в града.

Мярката се налага заради намалелия дебит на водоснабдителна група "Черни Осъм".

Водата ще се спира от 23.00 ч. до 6.00 ч. сутрин.

