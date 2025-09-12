Развръзка по убийството в Крайници

Заподозреният за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници е открит от полицията, научи кореспондентът на bTV в региона.
Той беше обявен за общодържавно издирване заради смъртта на 25-годишната му партньорка. Убийството на младата жена е станало пред очите на трите им деца.
Мъжът е намерен след преследване в близост до родното му село Дъбница.
На място е извикан екип на Спешна помощ.
Полицаите от двете областни дирекции на МВР - в Кюстендил и Благоевград го издирваха повече 36 часа, в акцията се включиха и екипи на Жандармерията.
