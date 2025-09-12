dalivali.bg
София
Развръзка по убийството в Крайници

Издирваният за жестокото убийство е намерен след преследване

Мариета Димитрова Мариета Димитрова

Публикувано в  18:27 ч. 12.09.2025 г.

Заподозреният за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници е открит от полицията, научи кореспондентът на bTV в региона.

Той беше обявен за общодържавно издирване заради смъртта на 25-годишната му партньорка. Убийството на младата жена е станало пред очите на трите им деца.

Мъжът е намерен след преследване в близост до родното му село Дъбница.

На място е извикан екип на Спешна помощ. 

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Полицаите от двете областни дирекции на МВР - в Кюстендил и Благоевград го издирваха повече 36 часа, в акцията се включиха и екипи на Жандармерията.

