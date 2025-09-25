Уволнения и наказания в градината, от която избяга 3-годишно дете

Пореден случай на избягало дете от детска градина в София. Тригодишно момиченце успя да мине незабелязано през три врати и да стигне до оживена улица.



В сряда бащата на Белослава отива да я прибере. Учителката го посреща видимо притеснена. Казва, че детето е успяло да излезе само на двора. „Имаше проблем, обаче той беше на територията на детската градина“, каза бащата Боби Касабов.

Снимка: bTV



Прибират се, без да подозират нищо, докато позната не изпраща публикация в социалните мрежи. „Четейки поста, аз всъщност разбирам, че става дума точно за моето дете и че всъщност моето дете се е скитало по улицата“, заяви майката Милана Петрова.

В четвъртък вратата на градината е заключена, има и резе. Ден по-рано обаче детето е успяло да излезе оттук. Момичето е вървяло по улица „Оборище“, на метри от оживен булевард.

„Има едно магазинче до детската градина, то се е намирало близо до магазинчето и е търсило майка си. Абсолютно само.

Снимка: bTV

Непозната жена среща детето и го връща в градината. Същата, по-късно пише и поста в социалните мрежи. По думите на директорката вратите на сградата се отварят с чип и вероятно пробивът е станал заради външната врата, която е била оставена отключена при смяната на учителите по обяд.

„Учителката се е обърнала с гръб и детето е излязло, веднага е започнала да го търси, аз я видях на двора. И учителката е освободена от днешна дата“, заяви директорът Мирела Гошкарян.

Директорът не е подал сигнал веднага, казаха от Столичната община. По думите им той ще бъде наказан. „Директорът твърди, че учителката е търсила детето. Нямаме такива данни до момента. Тригодишно дете няма как да преодолее, според нас, три заключени врати“, уточни Десислава Желязкова, директор на Дирекция образование в Столична община.

Снимка: bTV

Опасенията на родителите остават. „Аз, ако съм човек с лоши намерения, без проблем мога да вляза в едно такова учебно заведение и да направя каквото ми е в главата“, коментира бащата.



По данни на общината, само от началото на годината случаите на избягали деца от градина са над 4.

Снимка: bTV