Уволнения и наказания в градината, от която избяга 3-годишно дете

Пореден случай на избягало дете от детска градина в София. Тригодишно момиченце успя да мине незабелязано през три врати и да стигне до оживена улица.
В сряда бащата на Белослава отива да я прибере. Учителката го посреща видимо притеснена. Казва, че детето е успяло да излезе само на двора. „Имаше проблем, обаче той беше на територията на детската градина“, каза бащата Боби Касабов.
Прибират се, без да подозират нищо, докато позната не изпраща публикация в социалните мрежи. „Четейки поста, аз всъщност разбирам, че става дума точно за моето дете и че всъщност моето дете се е скитало по улицата“, заяви майката Милана Петрова.
В четвъртък вратата на градината е заключена, има и резе. Ден по-рано обаче детето е успяло да излезе оттук. Момичето е вървяло по улица „Оборище“, на метри от оживен булевард.
„Има едно магазинче до детската градина, то се е намирало близо до магазинчето и е търсило майка си. Абсолютно само.
Непозната жена среща детето и го връща в градината. Същата, по-късно пише и поста в социалните мрежи. По думите на директорката вратите на сградата се отварят с чип и вероятно пробивът е станал заради външната врата, която е била оставена отключена при смяната на учителите по обяд.
„Учителката се е обърнала с гръб и детето е излязло, веднага е започнала да го търси, аз я видях на двора. И учителката е освободена от днешна дата“, заяви директорът Мирела Гошкарян.
Директорът не е подал сигнал веднага, казаха от Столичната община. По думите им той ще бъде наказан. „Директорът твърди, че учителката е търсила детето. Нямаме такива данни до момента. Тригодишно дете няма как да преодолее, според нас, три заключени врати“, уточни Десислава Желязкова, директор на Дирекция образование в Столична община.
Опасенията на родителите остават. „Аз, ако съм човек с лоши намерения, без проблем мога да вляза в едно такова учебно заведение и да направя каквото ми е в главата“, коментира бащата.
По данни на общината, само от началото на годината случаите на избягали деца от градина са над 4.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK