„Несериозно и безотговорно е обвинението да се използва като публична пропаганда“. Това коментира евродепутатът от „Демократична България“ Радан Кънев в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Радио по повод шпионския скандал.

„PR акциите на прокуратурата са всичко друго, но не и истинско въздаване на правосъдие и справедливост. Крайно време е прокуратурата в България да разбере, че тя не е PR агенция“, допълни евродепутатът.

Радан Кънев коментира и публикуваните снимки на жената до кандидата за кмет на София от „Демократична България“ арх. Борислав Игнатов: „Много сериозно е притеснението, че този компромат е изтекъл от МВР или от прокуратурата, защото жената която е била дълги години изнудвана по този гнусен начин от свой бивш партньор е подала оплакване, приложила е към това оплакване данни за снимките къде са публикувани. И точно в предизборен момент това се оказва в една много близка до властта агенция. Нека да не я наричам медия“, посочи още Радан Кънев.

Попитан дали от „Демократична България“ биха подкрепили на евентуален балотаж кандидата за кмет на София Мая Манолова, Радан Кънев заяви: „Мен сблъсъка между така наречените фаворити не ме интересува. Мен ме интересува нашият кандидат. Мозъка ми не позволява преди битката да мисля какво ще стане, ако я загубя.“