Появиха се пукнатини в сградата на 93 СУ "Александър Теодоров - Балан" в столичния квартал "Гео Милев".

Инженерите от Район Слатина съвместно със Столична община и „Метрополитен“ следят внимателно сградата с работеща дилатационна фуга. Това написа във Фейсбук кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев.

По негови думи се правят ежеседмични огледи, защото сигурността на децата е най – важна. Той допълни още, че два екипа на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) са направили огледи на място. Първоначалните им заключения са, че няма опасност за конструкцията на сградата на училището.

Предстои в максимално кратки срокове да се извърши конструктивно обследване, с което да се установи състоянието на сградата и да се дадат предписания, при необходимост, посочи още Илиев.

Снимка: БГНЕС

До края на месеца се очакват препоръките на експертите.

"Наблюдаваме сградата на училището, за да гарантираме сигурността и безопасността на децата, които са ни най-важни. Работим в партньорство и с другите институции", каза още той.

От „Метрополитен“ заявиха в позиция, че още преди започване на строителните работи, на всички сгради, попадащи в обхвата на трасето, включително на 93-то СУ, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията, предаде БТА.

