Протести в „Надежда“ и „Връбница“ след предложението за настаняне на ромски семейства на терен до метрото

Жителите на столичните квартални „Надежда“ и „Връбница“ блокираха бул. „Ломско шосе“, протестирайки срещу предложение на общината за временно настаняване на ромски семейства.

През април бяха съборени незаконни постройки в квартал „Захарна фабрика“, район „Илинден“. Сега предстои премахването на незаконни постройки върху държавен имот в „Модерно предградие“, район „Връбница“, заради разширяването жп линията София – Драгоман.

Предложението на кмета Васил Терзиев хора от „Модерно предградие“ и „Захарна фабрика“ да бъдат преместени в имот до метростанция „Ломско шосе“, на който да бъдат поставени мобилни жилища, платени от Банката за развитие на Съвета на Европа, беше отхвърлено вчера от общинските съветници.

„Предложението няма да бъде внесено отново“, каза Румен Костадинов, кмет на район „Връбница“, който отиде при протестиращите. „Дори и да бъде приет, аз няма да допусна да бъде построено подобно нещо. Няма да има натиск“, каза още той.

Въпреки уверенията на районния кмет, протестиращите не вярват, че предложението за настаняване няма да бъде отново внесено.