Жители на Плевен отново излязоха на протест срещу водната гриза в града и областта и дадоха израз на гнева си.

От седмица Плевен, Долна Митрополия и близките населени места са в бедствено положение, а от държавния резерв спешно беше осигурена вода за региона.

Днешният протест започна в парк „Кайлъка“, откъдето с автопоход недоволните преминаха през няколко квартала на Плевен. Шествието стигна до детелината край село Ясен, където за около час беше блокиран главният път София – Варна.

След това протестиращите се отправиха към сградата на общината, където недоволните поискаха спешни мерки за справяне с водната криза и оставки.

Хората казват, че водната криза става все по-нетърпима – имат вода само три часа сутрин и три часа вечер.

Жителите на Плевен не вярват на обещанията на властите, защото проблемът е от години и никой нищо не предприема за реално разрешаване на кризата.

От държавния резерв за Плевен и Стражица са изпратени близо 300 000 литра вода, след като областните управи поискаха помощ за социални заведения, детски градини и училища.

Вода в Плевен има едва по шест часа в денонощието – и то не навсякъде. Хората са категорични, че няма да спрат с протестите, докато проблемът не бъде окончателно решен.

