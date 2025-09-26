Протест в Бухово. Причината - сигнали за тормоз над жителите на града от психично болен мъж.

По думите им той многократно е извършвал нападения, а в един от случаите се е стигнало и до смърт - мъжът подпалил възрастна жена.

От полицията казват, че той е задържан седем пъти за кражби, унищожаване на имущество и убийство.

Досъдебното производство срещу него е прекратено, заради установена невменяемост.

„Ако тормозът продължи и той бъде пуснат отново на свобода ние няма да спрем до тук. Просто гражданите са много уплашени“, казва една от протестиращите.

„Държавата трябва за такива хора да полага особени грижи, той трябва да бъде под постоянен надзор и на психолози, защото те го лекуват. Пускат го, той спира да си пие лекарствата и никой не го контролира“, смятат кметът на Бухово Тодор Димитров.

