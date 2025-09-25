Протест пред централата на "ДПС – Ново начало" в подкрепа на кмета на Варна

Протест се провежда днес следобед пред централата на "ДПС – Ново начало" в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев.
Провижда се под надслов "Свобода за България без Пеевски, Борисов и мафията".
По-късно недоволството, организирано от гражданското сдружение БОЕЦ, но е подкрепено и от коалицията ПП-ДБ, премина в шествие.
Протестиращите поискаха незабавното освобождаване от ареста на Благомир Коцев.
Кордон от униформени пазеше партийната централа.
Стигна се до напрежение, след като гражданин, дошъл от страната на кордона, удари телефона на протестиращ.
Недоволните блокираха кръстовището при паметника на Васил Левски с призиви да се освободят "политическите затворници от ареста".
В позиция до медиите на Пеевски се казва: "Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения".
