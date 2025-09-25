Протест се провежда днес следобед пред централата на "ДПС – Ново начало" в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев.

Провижда се под надслов "Свобода за България без Пеевски, Борисов и мафията".

По-късно недоволството, организирано от гражданското сдружение БОЕЦ, но е подкрепено и от коалицията ПП-ДБ, премина в шествие.

Протестиращите поискаха незабавното освобождаване от ареста на Благомир Коцев.

2 / 10
Протест пред централата на "ДПС – Ново начало" в подкрепа на кмета на Варна
Недоволните блокираха кръстовището при паметника на Васил Левски
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: БГНЕС
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
6 снимки
Протест на БОЕЦ
Снимка: Ладислав Цветков

Кордон от униформени пазеше партийната централа.

Стигна се до напрежение, след като гражданин, дошъл от страната на кордона, удари телефона на протестиращ.

Снимка: БГНЕС

Недоволните блокираха кръстовището при паметника на Васил Левски с призиви да се освободят "политическите затворници от ареста".

Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир. Няма да стане

В позиция до медиите на Пеевски се казва: "Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK