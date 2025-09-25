Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир. Няма да стане

„Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента“, каза лидерът на ДПС – Ново начало в прессъобщение.

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници. Призоваваме всички наши симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било, продължава той.

Според него това е истинското лице на ПП-ДБ:

„Те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици. Те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд. по ПВУ. Това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове. Това е дневният ред на хората.

И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това.

Затова ДПС-Ново Начало ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия“, казва още Пеевски.

