Големият пожар в Плевенско: Вятърът разпалва нови терени. Местните се опасяват, че целта е соларен парк

Големият пожар в Плевенско: Вятърът разпалва нови терени. Местните се опасяват, че целта е соларен парк
Жена трови с наркотици, за да ограбва: Обвинена е в убийството на трима

Жена трови с наркотици, за да ограбва: Обвинена е в убийството на трима

Ветрове със скорост 144 км/ч: Хиляди в Китай са без ток заради най-мощния тайфун за годината

Парламентът отново не успя да заработи: "Започва много да прилича на правителство на Орешарски"

Хванаха 25-годишен, извършил два улични грабежа в рамките на 6 часа в София

Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски

Турция изпрати самолет за радарно наблюдение AWACS в Литва заради руските изтребители и дронове

Осъдиха Никола Саркози за приемане на незаконно финансиране от режима на Муамар Кадафи

Намерено е тяло на мъж близо до гробищен парк в Монтанско

Пристанището в Пирея е блокирано от стачка след смъртта на моряк
България

Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир. Няма да стане

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, добави той

Публикувано в  12:54 ч. 25.09.2025 г.

Публикувано в  12:54 ч. 25.09.2025 г.

„Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента“, каза лидерът на ДПС – Ново начало в прессъобщение.  

Делян Пеевски: Кризата с парното е поредният провал на <a href=ПП-ДБ" />

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници.  Призоваваме всички наши симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било, продължава той.

Според него това е истинското лице на ПП-ДБ:

„Те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици. Те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд. по ПВУ. Това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове. Това е дневният ред на хората.

И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това.

Затова ДПС-Ново Начало ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия“, казва още Пеевски.

