На 3 и 4 септември през нощта ще се почистват и боядисват стените на тръбата за Бургас на тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“.

За изпълнение на планираните дейности от 20 ч. на 3 септември - сряда, до 6 ч. на 4 септември - четвъртък, временно ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Бургас.



През следващата нощ от 20 ч. на 4 септември - четвъртък, до 6 ч. на 5 септември - петък, в същата тръба ще се боядисват стените.

Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София, съобщават от Пътната агенция.



Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

