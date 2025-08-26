Двама турски граждани са с повдигнати обвинения за опита за контрабанда през граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП)„Капитан Андреево“ на бижута от благородни метали, съобщиха от окръжната прокуратура в Хасково.

Контрабандните златни и сребърни изделия на обща стойност 313 946 лева. Те са открити на 22 август в лека кола и автобус, уточниха по-рано от пресслужбата на звеното на Агенция “Митници“ в Свиленград.

Единият гражданин, привлечен като обвиняем - мъж на 42 години, е влязъл от Турция в България с лек автомобил, в който пътувал със съпругата си и двете им малолетни деца. Пред митническите служители съпрузите са заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на забрани и ограничения при внос.

При митническата проверка, след селекция на превозното средство, в пътнически куфар и в чанта в колата са открити недекларирани златни изделия с общо тегло близо 700 грама, както и сребърни пръстени, гривни, обици с общо тегло малко над 11 714 грама. Общата стойност на изделията е 191 951 лева. Задържан е лекият автомобил, послужил за пренасяне на контрабандата, с цел отнемане в полза на държавата.

При втория случай на разкрита контрабанда е задържан 62-годишен мъж, също с турско гражданство. Той е пътувал с още 18 пътници в автобус с турска регистрация от родината си към България. При проверка по тялото му, в пояс около кръста му, са открити пакети с накити от злато. Според експертизата те са от 14-каратово злато с общо тегло 813 грама и са на стойност 121 995 лева.

По информация от Окръжен съд – Хасково двамата обвиняеми за контрабанда са с постановени мерки за неотклонение „гаранция“ в размер на 10 хиляди лева за всеки един от тях. С постановление на Окръжна прокуратура – Хасково са отнети задграничните им паспорти и е наложена забрана да напускат България.

През септември миналата година на пункта „Капитан Андреево“ беше отчетено рекордно за последните 40 години контрабандно злато от 124,708 кг. - отливки, кюлчета, монети и ювелирни изделия, на стойност 10 600 197 лева. Нелегалното количество бе открито на различни места в автомобила на мъж от Стара Загора, пътуващ от България за Турция.

