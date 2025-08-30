Софийската градска прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение за Никола Николов - Паскал.
Според държавното обвинение е възможно той да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокуратурата се аргументира с това, че Паскал е бил обявен за общоевропейско издирване, а той се е укрил в Сърбия - припомняме, че на 27 август сръбските власти го екстрадираха у нас.
Защитата на Паскал пък заяви в съдебната зала, че прокуратурата „премълчава“ желанието на Паскал да съдейства на българските власти по разследването. Адвокат Димитър Марковски поиска клиентът му да бъде пуснат с парична гаранция. Това е втората най-лека мярка за неотклонение след мярка - подписка.
Основният аргумент - влошеното здравословно състояние на Никола Николов.
По думите на адв. Марковски в следствения арест Паскал няма да може да се лекува, а ще го „ядат дървениците”.
Пред съда самият Паскал, заяви:
„Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия“.
По-късно днес се очаква да стане ясно решението на съда.
