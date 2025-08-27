Сръбските власти екстрадират у нас Никола Николов-Паскал, сочен като знаков контрабандист и един от обвиняемите по така нареченото дело „Аферата в Митниците“.

Според информация на bTV от сръбските власти те ще предадат на българските власти Никола Николов на ГКПП „Калотина“ в 12 ч. Журналистите обаче не бяха допуснати до входа.

Николов ще бъде конвоиран до Националното следствие в София.

Паскал имал сериозни здравословни проблеми. Заминал за сръбската столица, за да се лекува и то преди началото на наказателното производство срещу него, твърди адвокатът му Галя Гълъбова.

Там клиентът ѝ разбрал, че има издадена европейска заповед за ареста му, но предпочел да остане.

На 27 септември миналата година Николов е задържан в Белград.

Г-н Николова беше в ареста в Белград в продължение на четири месеца и половина, след което бе освободен под домашен арест. До настоящия момент е с такава мярка. Това е и причината да водя комуникация с него, защото има свободен достъп до телефон“, поясни адвокатът.

Точно 11 месеца след ареста му в Сърбия Никола Николов-Паскал се връща на българска земя.

У нас той е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената „Афера Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.

„До момента, в който съм се запознала с материалите, а това беше последно ноември 2024 г., нямаше абсолютно никакви доказателства за това, че Николов е познавал който и да било от останалите обвиняеми, още по-малко някое от длъжностните лица“, посочи Гълъбова.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е бил и осъждан. Твърди се обаче, че от години се е занимавал с контрабанда.

