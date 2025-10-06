Продължава възстановяването на електрозахранването в община Трън, след като сериозни повреди засегнаха електропреносната мрежа.

Основните усилия са съсредоточени върху осигуряване на достъп до Вуканския далекопровод чрез разчистване на просеки.

Екипите работят по възстановяване на електрозахранването в отсечката между селата Врабча - Банкя - Богойна, Велиново - Милкьовци - Ерул и Реяновци - Джинчовци - Стрезимировци.

Кметът на Трън Цветислава Цветкова съобщи, че към момента 26 села остават без електричество, а в девет населени места то е частично възстановено.

До следобедните часове на днешния ден 80% от пътищата в общината са проходими, но движението по маршрута с. Стайчовци - местността Вълча поляна - с. Долна Мелна - с. Шипковица трябва да се извършва с повишено внимание.

Екипи продължават разчистването на пътищата в района на с. Долна Мелна, както и към с. Ерул с подход от с. Душинци. Достъпът по черния път от Милкьовци към Ерул също е невъзможен на този етап.

