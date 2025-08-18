Признание за bTV. Екипът ни е отличен с награда за обективно и последователно отразяване на теми, свързани с добивната индустрия.

На специална церемония навръх празника на миньора Българската минно-геоложка камара връчи приза на директора на "Новини, актуални предавания и спорт" Асен Иванов.

Оценката на бранша идва след филма на журналиста Стефан Борисов за bTV Репортерите „Игра на ресурси“, в който се проследява мястото на България в световния пазар на ценни метали.

„Целта на тази серия на bTV Репортерите беше да покаже, че България има своето място в бъдещото на икономиката на Европа“, каза Асен Иванов.

„Това е основополагаща индустрия. Без продуктите от тази индустрия не е възможен съвременният стандарт на живот на хората. Ние трябва да се опитаме всички заедно максимално ефективно да оползотворяваме ефективни потенциал, ресурси и потенциал на страната“, каза от своя страна инж. Драгомир Драганов, председател на Българска минно-геоложка камара.

