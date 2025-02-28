Поскъпване с 4% на природния газ през март. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране.
Така през следващия месец цената ще е 87 лева и 58 стотинки за мегаватчас.
В сравнение с февруари ще плащаме с 3 левa повече.
От Комисията за енергийно и водно регулиране уточняват, че в ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция", съгласно дългосрочния договор с Азербайджан.
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