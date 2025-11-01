dalivali.bg
Президентът: Само партията, която лично аз обява, може да бъде моя партия

На въпроса близо ли сме до такъв момент, той отговори: Хората настояват

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:19 ч. 01.11.2025 г.

“Движението „Трети март“ и Движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на мои партии, които събират пари от мое име - са измамници и подставени лица на олигархията. Само партията, която лично аз обява, може да бъде моя партия“, заяви президентът Румен Радев.

На въпроса близо ли сме до такъв момент, той отговори: Хората настояват.

Той коментира и бюджета.

„Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимат през годината. Задлъжняването е факт, и ще го плащаме всички. Те посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание срока за внасяне на бюджета и това издава, че задачата е да се прикрие голямата дупка в бюджета и той да се сведе с много гимнастика до 3% дефицит“, заяви Радев.

За износа на горива Радев каза, че забраната е необходима превантивна мярка.

Директорът на Държавния резерв: Има достатъчно горива в резерва

„Тя обаче закъсня, но най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предвидими последствия“, заяви още Радев.

Относно ротацията президента изказа остра критика:

Анексът е подписан: Мандат от 10 месеца. Как ще се случва ротацията в парламента?

„Политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието, издевателствата на Конституцията започнаха с методичната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен „Домова книга“ - партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. И сега всяка ново назначение, преди всичко на НС, е попълване на „Домовата книга“ с потенциални бъдещи служебни премиер. Краткият престой на Наталия Киселова на чело на НС ще се запомни с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по Конституционно право.“

Асен Василев: След като Борисов достигна пенсионна възраст, разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Планина от трупове: Откриха купчина с над 300 човешки останки край Лас Вегас (ВИДЕО)

Борисов за Бюджет 2026: Червената линия ще е на трите процента дефицит

Условна присъда за учителя, обвинен за сексуални отношения с 13-годишно момиче

Защитата на Коцев: Други хора са искали подкупи от името на варненския кмет

