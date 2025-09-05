Преди 140 години четата на храбрите чирпански доброволци, която поема към Пловдив, за да подкрепи с оръжие общонародното дело, се нареди сред достойните българи, дръзнали да вземат съдбата на България в свои ръце и да превърнат Съединението в победа на българския дух и в триумф на националния ни идеал за обединение. Това заяви президентът Румен Радев в Чирпан, където участва в празника на града и отбелязването на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Държавният глава беше заедно със съпругата си Десислава Радева.

В приветствието си президентът посочи, че жителите на Чирпан още пазят жив спомена за гордите българи, които през 1885 година са предопределили развитието на България за идните поколения. Румен Радев допълни, че многоликият град се нарежда сред богатствата на страната ни със сърдечната гостоприемност на жителите, уютния облик, щедрите плодородни земи, както и традициите и почитта към виното. „Градът на Пейо Яворов, на Георги Данчов – Зографина, на Никола Манев е неразделна част от съкровищницата на истинското голямо българско изкуство, защото техният талант и творчество продължават да вълнува емоционалния свят на българите“, каза държавният глава.

Чирпан се гордее с миналото си, но също и гледа уверено към утрешния ден и съм убеден в потенциала и бъдещето на общината благодарение на амбициите и възможностите на чирпанлии, заяви Румен Радев. Президентът отбеляза усилията на ръководството на общината за модернизация на градската среда и инфраструктурата.

4 учебни заведения на територията на цялата община променят името си - Средно училище "Христо Ботев", начално училище "Любен Каравелов", с двата филиала към двете училища - от тази учебна година с решение на общинския съвет, със заповед на министъра на образованието. Тези училища ще се казват "Недялка Шилева".

В навечерието сме на 140 години от обявяването на съединението на Източна Румелия и Княжество България, а Недялка Шилева е герой в това паметно събитие за българската история, заяви кметът на Чирпан Ивайло Крачолов.

През 1885 година Недялка Шилева взима участие в Съединението на Княжество България с Източна Румелия. По молба на Продан Тишков, по-известен като Чардафон, ушива революционното знаме, което е използвано при обявяването на Съединението. Шилева се присъединява като знаменосец в похода на Голямоконарската чета до Пловдив.

