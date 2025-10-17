Презастрояването на София и липсата на инфраструктура в новите й квартали може да доведе до сериозни проблеми при интензивни валежи.

Това заяви в предаването "Тази сутрин" главният архитект на столицата - Богдана Панайотова.

Заради липсата на инфраструктура в южните квартали може да спре издаването на разрешителни за строеж.



При интензивени дъждове, каквито бяха в София миналата седмица, в столичния квартал Витоша се образуват реки на мястото на улиците, разказва Таня Тодорова.





„Ако дойдете на моста, когато вали дъжд, ще видите, че е река и трудно се минава. Ето тази другата улица - моста, тече река. Трябва да сме с гумени ботуши“, посочи Таня Тодорова.



Кварталите около южната дъга без дъждовна канализация са най-проблемни, посочват от общината. В частност кварталите в полите на Витоша.



„Там действително освен затрупани дерета в годините, липсва реалната отичане на този целият воден поток, който би слезнал от Витоша. Цели квартали, цели територии, застроени без никаква канализация, техническата инфраструктура липсва“, посочи арх. Панайотова.



Според строителите обаче общината е абдикирала от изграждането и поддържането на такава инфраструктура. А спирането на строителството не е решение, защото генерира приходи в държавната хазна под формата на данъци.

„По закон, който действа в България, и както е по цял свят - единствено и само общината може и трябва да прави инфраструктурата. И се налага да я прави частникът. Той я прави на парче, лошо, неизмислено и в цялост системата не работи добре, коментира Георги Шопов, председател на Асоциацията на строителите.



Да не се допуска строителство там, където липсва необходимата инфраструктура, настоява и екоминистерството.

