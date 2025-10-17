Преустановява се издирването на 15-годишната Магдалина от Шумен

Преустановява се издирването на 15-годишната Магдалина Ангелова, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

При извършените действия от криминалисти на Районно управление – Шумен и колегите им в други областни дирекции, Магдалина Ангелова е установена жива и здрава, добавиха от полицията.

Към момента тя се намира на територията на друга областна дирекция, близките ѝ са уведомени. Ще им бъде предадена в петък, допълниха от ОД на МВР в Шумен.

Момичето беше обявена за национално издирване на 16 октомври.