Преустановява се издирването на 15-годишната Магдалина от Шумен

Намерена е в друг град

Снимка: ОД на МВР - Шумен

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:07 ч. 17.10.2025 г.

Преустановява се издирването на 15-годишната Магдалина Ангелова, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

При извършените действия от криминалисти на Районно управление – Шумен и колегите им в други областни дирекции, Магдалина Ангелова е установена жива и здрава, добавиха от полицията.

Полицията издирва 15-годишната Магдалина от Шумен, в неизвестност е от вчера

Към момента тя се намира на територията на друга областна дирекция, близките ѝ са уведомени. Ще им бъде предадена в петък, допълниха от ОД на МВР в  Шумен.

Момичето беше обявена за национално издирване на 16 октомври.

