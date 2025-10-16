dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 15°
18 Незначителна облачност 14°
19 Разкъсана облачност 12°
20 Разкъсана облачност 12°
21 Незначителна облачност 12°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Полицията издирва 15-годишната Магдалина от Шумен, в неизвестност е от вчера

Последно е била забелязана на 15 октомври в района на МБАЛ-Шумен в ранните сутрешни часове

Снимка: ОД на МВР - Шумен

Красимир Кънчев

Публикувано в  17:25 ч. 16.10.2025 г.

Полицията издирва 15-годишната Магдалина от Шумен. Момичето е в неизвестност е от вчера.

ОДМВР-Шумен издирва по молба на близките ѝ Магдалина Данчева Ангелова на 15 години от Шумен. Последно била забелязана на 15 октомври в района на МБАЛ-Шумен в ранните сутрешни часове.

Магдалина е висока около 180 см., с дълга кестенява до раменете коса, с кафяви очи, продълговато лице.

Няма точно описание на дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен.

„Молим всички, които имат информация за местонахождението ѝ да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800-588 или в близкото полицейско управление“, посочват от полицията.

Магдалина Данчева Ангелова от Шумен
Снимка: ОД на МВР - Шумен

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река

Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река
bTV и Венета Райкова се разделят

bTV и Венета Райкова се разделят
Румен Радев към шефа на НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

Румен Радев към шефа на НСО: Ще пътувам с личния си автомобил
23-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване

23-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване
Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът

Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът
Тази сутрин
Снимка: До какво ще доведат трусовете във властта?
До какво ще доведат трусовете във властта?
Снимка: Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ
Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ
Снимка: Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Лице в лице
Снимка: Божидар Божанов, проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски - гости в "Лице в лице"
Божидар Божанов, проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски - гости в "Лице в лице"
Снимка: Парламент без кворум, кабинет без заседание
Парламент без кворум, кабинет без заседание
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука