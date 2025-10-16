Полицията издирва 15-годишната Магдалина от Шумен, в неизвестност е от вчера

Полицията издирва 15-годишната Магдалина от Шумен. Момичето е в неизвестност е от вчера.
ОДМВР-Шумен издирва по молба на близките ѝ Магдалина Данчева Ангелова на 15 години от Шумен. Последно била забелязана на 15 октомври в района на МБАЛ-Шумен в ранните сутрешни часове.
Магдалина е висока около 180 см., с дълга кестенява до раменете коса, с кафяви очи, продълговато лице.
Няма точно описание на дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен.
„Молим всички, които имат информация за местонахождението ѝ да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800-588 или в близкото полицейско управление“, посочват от полицията.
