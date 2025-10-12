Премиерът Росен Желязков е на Годишна среща на местната власт. Поводът - Денят на българската община и местното самоуправление.

Преди минути приключи официалната част. Росен Желязков очерта част от проблемите, които трябва да бъдат решени заедно с местната власт- като въвеждане на нова система за изчисляване на таксата за битови отпадъци, въвеждане на еврото, изпълнението на общинските проекти, които се финансират от бюджета и безводието.

„Вие сте най-близо и може най-лесно да расзейвате техните страхове, притеснения от инфлация, ръст на цените, това ще са теми, които ще вълнуват хората поне 6 месеца. Призив да обърнете внимение по оператвните програми, реализирането на проекти по бюджета е по-аткрактивно за общините - има по-малко условности и корекции на финала, но ако не се възползваме от проектите, нямаме очите да искаме същия ресурс или да поискаме нов, защото нашите партньори биха казали, че липсва интерес“, коментира премиерът.

