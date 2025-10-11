Заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година, повишаването на възнагражденията във въоръжените сили ще продължи и през следващите години. Това ще бъде част от дългосрочната грижа за развитието на човешки ресурси във въоръжените сили“.

Това обяви премиерът Росен Желязков на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен.

Снимка: Министерски съвет

Министър-председателят отбеляза, че уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява постоянно и адекватно заплащане на българските войници.

„Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна, а служенето на Родината – осъзнат избор и призвание“, заяви още Желязков.

Снимка: Министерски съвет

В изказването си премиерът акцентира и върху модернизацията на Българската армия, като посочи, че тя е сред основните приоритети на правителството.

„Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, отбеляза още министър-председателят.

Военна клетва положиха над 170 курсанти-първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище.

Снимка: Министерски съвет

На събитието присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.

