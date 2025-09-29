Да бъдат спешно намалени водозагубите в Плевен, призова премиерът Росен Желязков. Изказването на министър-председателя беше излъчено в социалните мрежи на Министерския съвет. Премиерът беше запознат с актуалната обстановка.

Той беше събрал на импровизиран брифинг, отговорните за търсенето на решение с водната криза в района. Те му обясниха, че до няколко седмици се очаква повишаване на водния дебит, получаван от водоизточниците в района на Плевен.

По думите им е необходима спешна рехабилитация на водопреносната мрежа, за да се ограничат загубите. В момента ВиК прави авариен ремонт на най-компрометирнаните участъци.

Росен Желязков отбеляза, че в квартал "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%.

„В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода“, каза областният управител на Плевен Мартин Мачев.

И тази неделя в Плевен граждани се събраха на протест срещу безводието.

Междувременно стана ясно, че режим на водоподаването във Великотърновско няма да има. Това заявиха днес вицепремиерът Атанас Зафиров, който е ръководител на Борда по водите, и министрите Иван Иванов и Манол Генов. По думите им питейният язовир Йовковци е с достатъчен полезен обем и не се налага въвеждане на режим.

