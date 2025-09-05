Премиерът Росен Желязков, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ посетиха Координационния център в Регионална дирекция „Гранична полиция“ в Елхово.
Това се случи след откриването на новата сензорна линия на държавната граница с Република Турция.
Служителите на дирекцията демонстрираха техническите възможности за видеонаблюдение и контрол на границата.
Премиерът благодари на полицаите за денонощните им усилия по опазването на най-натоварената външна граница на ЕС.
Министър-председателят увери служителите, че държавата ще продължи да инвестира в подобряването на условията на труд и в ново оборудване.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK