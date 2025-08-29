Архитект Стумбова си поставя за цел да ремонтира основно къща, така че тя да издържи на пожар когато се изчисти от всичко остаряло и се заложат нови електроинсталации, нови цялостни решения, затова да бъде устойчив един дом.

Материалите камък и дърво горят трудно. Това, което не е добре е изолацията от стереопор. Той е направен от петрол, също както са и повечето материали, които използваме в дома си - пвц дограма, ламинат, балатум и пердета от изкуствена материя. Вместо тях архитект Стумбова използва предимно естествени материали.

Има мокет, който е сто процента вълна, естествено като естествен материал той гори много по-бавно, не пламва. Това е много интересен материал, който е направен от слама и изсушени цветя и всъщност като декоративна част от здравословен начин на живот и, разбира се, пожароустойчивост е страхотно решение

Използвайки естествени материали - като паркет и дюшеме вместо ламинат и дървена дограма вместо пластмасова, според архитект Стумбова може значително да намалим риска домът ни да се запали и изгори бързо.

"Всичко, което е ПВЦ, всичко, което е свързано със смоли, талашити, неща които, просто те изгарят за секунди, пластмасовите материали, пластмасови покрития на някои плоскости в мебелите, те изгарят изключително бързо.

Асоциацията на интериорните дизайнери се е заела с начинанието да възстанови изгорелите къщи при пожарите в Трънско като ги изгради наново с пожароустойчиви материали.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK