Наказателна глоба в размер на 500 лева предвижда проектът на Закон за пътните превозни средства, публикуван за обществено обсъждане. Това съобщиха в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио Богдан Милчев - председател на Института за пътна безопасност, и секретарят на фондация „Безопасни улици от Валя” Михаил Попов.

Друга идея е да се въведат по-строги мерки срещу сервизите фантоми – или до 5000 лева глоба. Освен това се предвижда да се забрани регистрацията на автомобили с десен волан.

По думите на Богдан Милчев няма достатъчно данни, които да доказват, че тази мярка ще доведе до намаляване на ПТП, защото няма статистика колко катастрофи са се случили с участието на автомобили с десен волан.

Михаил Попов изрази опасение, че подобна забрана ще удари много българи, които избират подобни возила заради по-ниската цена.

Проектът предвижда още първата регистрация на автомобили да се извършва не от КАТ, а от частни фирми, които трябва да разкрият специални пунктове за идентификация и проверка на техническата изправност.

Според Богдан Милчев това няма да доведе до по-малки опашки на пунктовете и да улесни водачите. Михаил Попов обясни, че европейска практика е регистрацията да се извършва от местните власти.