Празник в небето пред многохилядна публика имаше днес на Авиобаза „Долна Митрополия“. Летището навърши 82 години.

10 снимки Снимка: Цветелин Цветанов

Кулминацията на празника беше зрелищното авиошоу, в което едни от най-добрите ни военни екипажи демонстрираха изключителни умения и сложни фигури – както при самостоятелното, така и при груповото летене.

„Професията военен пилот не иска много, тя иска всичко. Само във военната авиация можем да летим с главата надолу, с краката нагоре и да изпитваме огромни претоварвания“, обяснява лейтенант Стефан Влахов, който е старши пилот.

„Страхотно беше да видим самолетите на живо, решихме да доведем и нашето дете“, коментира Красимир Вълчиновски.