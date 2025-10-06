Министерството на труда и социалната политика (МТСП) официално предложи минималната работна заплата от януари 2026 г. да се повиши на 1213 лв., или 620,20 евро.

Това обяви социалният министър след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше обсъден размерът на минималната заплата за следващата година.

Това е увеличение със 136 лв. спрямо минималното възнаграждение в момента – 1077 лв.

Традиционно няма консенсус между синдикатите и работодателите относно ръста на минималната заплата. Бизнесът е против всяко увеличение, а профсъюзите са за повече пари нагоре.

„Вярваме, че замразяването на доходите и отказът от увеличаване на минималната работна заплата в настоящата ситуация би било недопустимо. Това е не само моето лично мнение, но и позицията на целия екип в Министерството на труда и социалната политика”, обяви Гуцанов.

Министър Гуцанов цитира данни на Евростат, за да подкрепи необходимостта от покачване на доходите.

„Страните от Централна и Източна Европа като цяло имат най-ниските нива на минимални работни заплати в ЕС, а в момента България е на последно място с 551 евро. Унгария е предпоследна със 707 евро, което е с 28% повече от минималната заплата в България“, аргументира се министърът.

За последните 5 години минималното възнаграждение в България се е увеличила двойно, но все още е далеч от другите страни в Европейския съюз.

Ръст на минималната работна заплата:

2020 г. – 610 лв.

2021 г. – 650 лв.

2022 г. – 710 лв.

2023 г. – 780 лв.

2024 г. – 933 лв.

2025 г. – 1077 лв.

2026 г. – 1213 лв. (ако се приеме)

В Румъния равностойността в лева на минималната заплата е 1592, а в Гърция – 1716.

