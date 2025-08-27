Пожар е избухнал в жилищна сграда в столичния квартал „Стрелбище“, научи bTV от свои източници. Информацията потвърдиха от пожарната. 

Сигналът е постъпил към пожарната в 18:48 часа. Към мястото са изпратени три пожарни, стълба и линейка.

Пожарът е възникнал в блок 11 в „Стрелбище“.

Към момента няма данни за пострадали хора.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 