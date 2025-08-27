Пожар е избухнал в жилищна сграда в столичния квартал „Стрелбище“, научи bTV от свои източници. Информацията потвърдиха от пожарната.
Сигналът е постъпил към пожарната в 18:48 часа. Към мястото са изпратени три пожарни, стълба и линейка.
Пожарът е възникнал в блок 11 в „Стрелбище“.
Към момента няма данни за пострадали хора.
