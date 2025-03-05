Пожар е избухнал тази вечер в училище в София, съобщиха зрители на bTV.
Става въпрос за 148. ОУ „Професор доктор Любомир Милетич“ в кв. „Латина“.
По информация от очевидци гъст дим е обхванал голям район около училището.
Проверка на bTV показа, че сигналът за пожара е получен около 19 ч. тази вечер.
Възникнал е в спортна зала в двора на училището, в която се провеждат уроци по борба и самбо. Пожарът е изцяло потушен.
По това време вече не е имало деца в постройката и в двора. Няма пострадали при инцидента.
Общо 69 пожара са възникнали в страната вчера – 4 март. Един човек е пострадали при пожар в жилищен блок в Земен, област в Перник.
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