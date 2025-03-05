Пожар в училище в София в кв. „Слатина“ (СНИМКИ)

Пожар е избухнал тази вечер в училище в София, съобщиха зрители на bTV.

Става въпрос за 148. ОУ „Професор доктор Любомир Милетич“ в кв. „Латина“.

По информация от очевидци гъст дим е обхванал голям район около училището.

Проверка на bTV показа, че сигналът за пожара е получен около 19 ч. тази вечер.

Възникнал е в спортна зала в двора на училището, в която се провеждат уроци по борба и самбо. Пожарът е изцяло потушен.

По това време вече не е имало деца в постройката и в двора. Няма пострадали при инцидента.

Общо 69 пожара са възникнали в страната вчера – 4 март. Един човек е пострадали при пожар в жилищен блок в Земен, област в Перник.

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